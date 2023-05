Renaud Jamoul lance enfin sa saison

On retrouvera donc la tant attendue Skoda Fabia RS Rally2 issue des ateliers de chez Wevers ce week-end au Rally van Monteberg, avant de retrouver le Belgian Rally Championship avec au Sezoensrally, et le reste des manches du calendrier. "On veut rattraper le temps perdu et prendre de l’expérience pour la saison prochaine. Il ne nous reste plus que ça a à espérer de toute façon car il y a déjà trois rallyes Mandatory de passés, glisse Renaud Jamoul, ancien vainqueur du Condroz. L’an passé, il était dans un bon rythme. Au Condroz, on a terminé sixièmes pour notre collaboration, et à Spa, avant une sortie, on se battait pour un podium, devant de Cecco, dans les temps de Potty. Je pense donc qu’avec du roulage, on peut faire mieux."