Rallye de Wallonie: une de plus pour Potty qui file vers le titre

C’est Cédric de Cecco qui était parti le plus vite, signant d’emblée un scratch. Derrière lui, quatre autos semblaient en mesure de lui voler ce leadership. Mais malgré de nombreuses contre-attaques, notamment du Hamoirien, la C3 de De Cecco-Humblet demeurait aux avant-postes. Seconds au terme de la première journée, Maxime Potty et Renaud Herman expliquent avoir été prudents en début de journée. "On a reçu quelques évolutions au niveau du train avant et la voiture était un peu plus joueuse que d’habitude, on a donc été prudents. Les mécanos de chez PH Sport ont réussi rendre l’auto plus stable."

Dimanche, le leadership revenait au Hamoirien avant même d’avoir terminé le premier chrono, Cédric de Cecco étant contraint de garer sa Citroën sur le bas-côté. S’en suit une seconde bagarre, intense, opposant Maxime Potty et Cédric Cherain, toujours à la quête d’un succès avec la Hyundai I20N Rally2. Seulement, ce dernier sortira dans l’avant-dernière spéciale. Maxime Potty foncera ainsi, avec une voie royale, vers son troisième succès cette saison. "On a réussi à passer à travers les pièges", dit-il.

Déception pour Humblet

Installé, comme depuis de nombreuses années maintenant, aux côtés de Cédric de Cecco, le Wanzois Jérôme Humblet espérait enfin voir l’arrivée d’un rallye cette saison et, pourquoi pas, bien classé. Le duo compte deux abandons en deux départs cette saison. Partis sur un rythme excellent, le pilote de Liège et son comparse Wanzois pointaient en tête avant d’entamer la journée de dimanche, mais la mécanique de leur Citroën C3 Rally2 n’en voulait pas plus. "Après une intense et superbe journée samedi, nous sommes repartis en tête du rallye dimanche matin. Mais après avoir à peine franchi la ligne de départ de la première spéciale du dimanche, nous avons dû ranger notre C3 Rally2 sur le côté. C’est Dommage..."