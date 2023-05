Gravel: Thibault Dely s'est qualifié pour les mondiaux italiens en octobre 2023

Une course que ce conseiller commercial a passée presque tout le temps aux alentours de la 30e position jusqu’à ce petit "couac", tout proche de l’arrivée. "Malheureusement, lors de la dernière boucle à 5-6km de l’arrivée, j’ai déraillé. Mais ma chaîne était tellement sèche, que j’ai eu du mal à la remettre. Mais je n’ai pas paniqué, j’ai pris mon temps. Je savais que même si on me rattrapait, j’avais ma qualification en poche" ajoute le cycliste.

Il sentait bien la course

Une course loin d’avoir été des plus simples, et un classement final qui déçoit un peu l’Amaytois. "C’est un parcours qui est très dur. Après avoir déraillé, les crampes commençaient à venir. Au final, je suis qualifié, c’est ça le plus important, mais une meilleure performance aurait été plus agréable " confie le principal intéressé. Pour rappel, Thibault Dely a terminé à la 51e place sur à peu près un millier de participants, et en 41e position de sa catégorie, qui est les 19-35 ans. Une qualification pour les championnats mondiaux de gravel qui était clairement le but ultime pour Thibault Dely. "C’était mon objectif de l’année, dit-il. Je suis vraiment content d’y être arrivé. Finir la course, c’est déjà presque un exploit, mais finir dans le Top 50 sur 1000 participants, pour quelqu’un comme moi qui de base vient de la route, c’est extrêmement gratifiant. "

Thibault Dely ne ressent aucun a priori quant à cette fameuse compétition de gravel prévue en octobre 2023. "Je vais vraiment aller en Italie en sachant que je n’ai rien à perdre, je me sens vraiment cool. Je suis surtout extrêmement heureux de pouvoir y participer. Et je suis encore plus heureux de pouvoir porter les couleurs de notre pays. C’était un peu l’objectif d’une vie de pouvoir porter nos couleurs nationales" exprime-t-il.

Thibault Dely a toujours cru en ses capacités. "La veille de la course, je me disais que ça allait aller. Sur le moment, quand j’ai vu le nombre de bons coureurs qu’il y avait, j’ai un peu stressé. Mais durant la course, je me disais que ça allait bien se passer. Et au final, ça a même bien été" ponctue-t-il. Une qualification bien méritée pour Thibault Dely, qui a été récompensé de ses efforts.