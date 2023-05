Hamoir: R.A.S.

Rien de particulier à signaler pour Hamoir juste avant Jette.

Verlaine: en petit comité

Beaucoup d’absents ce mardi chez les Taureaux, notamment Debra, Reciputi, Dago, Choukri, Van Hove et Mievis et ce juste avant la réception de Dison.

Stockay: quelques absents

Pour affronter Namur, Bouhlal et Niankou étaient absents à l’entraînement mardi à cause d’un coup reçu lors de la rencontre du week-end passé. Rodrigues et Maglio étaient également absents, mais pour cause de maladie.

Solières: toujours en effectif réduit

" Il n’y a pas eu entraînement mardi car on est déjà en sous-effectif" précise David Pauly juste avant le match clé face à Rebecq. Mais il y aura bien entraînement jeudi pour les Solièrois. À noter la probable fin de saison à cause d’une blessure pour Bouarfa, et le retour de Mashaka.

Warnant: au repos également

Stéphane Jaspart a donné congé à ses joueurs ce mardi, mais le coach de Warnant donnera bien entraînement jeudi avant de recevoir Binche.

Waremme: jour de repos

Henri Verjans a donné congé à ses joueurs mardi. Néanmoins, il y aura bien entraînement jeudi pour les Stadistes avant d’aller à La Louvière samedi soir.

Division 3 ACFF

Huy: saison terminée

Clap de fin pour les Hutois avec la belle victoire 0-6 face à Givry dimanche. Il n’y aura désormais plus d’entraînement.

Provinciale 1

Faimes: la fin

Tout est fini du côté de Faimes, il n’y aura plus d’entraînement.

Fize: congé

Jean-Guy Eyckmans a donné congé à ses joueurs ce mardi. Il y aura bien entraînement jeudi, suivi d’un pain saucisse avec tous les joueurs.

Geer: la routine

Bon entraînement ce mardi pour Geer. À noter que Bouhriss et Mulowa sont en vacances, mais seul Bouhriss sera absent dimanche face à Malmedy.

Hannut: R.A.S

Rien à signaler du côté de Hannut, l’entraînement du mardi s’est bien passé. Toujours les mêmes blessés de longue date.

Wanze/Bas-Oha: un jour de congé

Pas d’entraînement pour les hommes de Jean-Yves Mercenier ce mardi qui ont pu bénéficier d’un jour de repos. Retour au travail jeudi.