Deux athlètes du Waco champions de Belgique de la course en montagne

Guillaume Deneffe vient d’être sacré champion de Belgique dans sa catégorie des Master 35 en course de montagne. "Je suis parti tranquillement. Je me suis retrouvé premier lors du dernier tour. Je me suis fait plaisir " confie le sportif de 39 ans. Un titre de champion de Belgique qui n’a pas tant d’importance que ça à ses yeux. " Ça ne me fait pas grand-chose. Je l’ai plus pris à un niveau personnel. Je sors d’une période compliquée. J’ai abandonné mon dernier ultra en Croatie, donc j’avais besoin de me rassurer, de voir où j’en étais. C’est chose faite" explique Guillaume Deneffe.