Basket-ball (R1): Départ réussi pour les Hutoises en play-off ce mercredi 03 mai 2023

Ce mercredi, les Hutoises étaient les premières à monter sur le terrain pour lancer les play-off de fin de saison. Au niveau de cette R1, c’est sans le moindre enjeu que la compétition fera rage puisqu’aucune équipe ne désire monter et que les rencontres ne se disputeront que pour l’honneur. Et cela, l’Union Huy y tient. Pour leur grand retour dans la division, les Mosanes ont fini troisième de la compétition régulière derrière Ottignies et Ciney, avec deux défaites de moins que cette équipe de Neufchâteau, quatrième, qui débarquait dans la salle de l’Union pour tenter de déjouer les pronostics.