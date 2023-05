Basket-ball (dames): tous les dés sont enfin jetés

Malheureusement, une descente aussi à relever avec Waremme qui, à l’avérage sur les US Awans, retrouvera les séries de P2 avec un groupe à reconstituer. Assurées de descendre, les Wananas ont tout de même fini sur une victoire face aux promus du Haut-Pré via un départ incroyable de Belli plantant 14 points dans le premier quart.

Au niveau des prestations individuelles qui ont marqué cette ultime journée de compétition, on soulignera les 18 unités de De Carvalho alignée avec la P1 de Huy comme Dekeyser (20 points) et Renard pour finir cette saison par un succès au moment de faire le bilan plus qu’encourageant de cette saison. Toujours dans cette division, Haneffe n’a pas pu créer la sensation lors de la venue des gagnantes de la coupe Provinciale, une équipe de Spa contre laquelle Lemaitre a sorti une grosse prestation.

Pas plus de succès pour les deux autres équipes du club puisque tant la R2 contre Fleurus que la P2 contre Oupeye ont dû rendre les armes. Deux autres revers sont à souligner en P2 avec, d’abord, celui de Huy C qui s’incline contre des Capelloises en très grande réussite. Ensuite, Verlaine qui n’a pas non plus réussi à suivre le rythme d’Ensival

En P3, Hannut a connu une nouvelle défaite amère avec seulement 19 points marqués pour un groupe muet dans le dernier quart mais n’alignant que 5 courageuses joueuses. La saison prochaine s’annonce prolifique avec des transferts majeurs comme le retour aux affaires de Delleuze et de Deck (Haneffe) pour sécuriser une raquette qui sera presque imprenable.

Par contre, on apprend que le club de Wanze ne relancera pas une équipe Dames.