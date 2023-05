Football (P4) : Oleye va créer une seconde équipe en 2023-2024

Chose qui sera donc faite à partir de la saison prochaine. "Je tiens à souligner qu’aucun joueur ne sera payé, poursuit Victor Jaymaert. L’objectif, c’est de s’amuser même si on espère terminer dans la colonne de gauche. Le club continue de grandir et j’en suis très heureux. L’équipe réserve continuera, en plus, d’exister. C’est génial!"

Pour y parvenir, le club a cédé les reines de l’équipe à Régis Lemaire. Arrivé à Oleye il y a deux saisons, il était en charge des U21 du club. "C’est donc tout naturellement que j’ai décidé ce beau projet, commente le T1 âgé de 52 ans. Mon ambition, c’est de faire progresser les jeunes joueurs. L’équipe sera composée également avec des gars d’expérience, c’est important pour débuter en P4. Ce sera ma toute première expérience à ce niveau mais il n’y a aucune pression. Il y a aura plusieurs jeunes âgés entre 16 et 17 ans. C’est un projet basé sur le long terme."

Pour l’instant, le noyau n’est pas encore constitué. "On doit encore faire quelques tests avec des matchs amicaux ces prochains jours. On ne veut pas être un oiseau pour le chat et je veux que le groupe tienne la route", assure Régis Lemaire.