Football (P3A) - Sébastien Bertrand: "Certains joueurs de Racour n’étaient plus concernés par le maintien"

On a d’ailleurs essayé de voir ce qui avait cloché au club pour en arriver à une telle situation. Et ce qui en ressortait très régulièrement, c’était la faiblesse au niveau de l’attaque. D’ailleurs, avec seulement trente buts inscrits en l’espace de trente rencontres, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Même Fraiture Sports, avec 38 roses plantées, écrase cette donnée par rapport à son partenaire de descente. Et ça, Sébastien Bertrand en est bien conscient. "La saison est parfaitement résumée avec cette statistique, regrette celui qui a dirigé pour la dernière fois les Rouge et Noir . Je ne veux pas tout mettre sur le dos de l’attaque, mais quand tu rates dix occasions par rencontre, il est difficile d’en gagner une."