Football (P3A) - Godfroid: "La saison prochaine, Lensois devra se battre pour le titre"

Longtemps dans la semoule, Lensois s’est remis à rêver du tour final grâce au but du meilleur joueur sur le terrain ce dimanche, Cyril Godfroid. Monté au jeu en début de première période, le numéro 9 hannutois s’est distingué d’une superbe tête et aurait même pu être le héros de son club à vingt minutes du terme si sa frappe n’avait pas heurté la transversale adverse. De quoi lui laisser de profonds regrets. " Cela fout évidemment les boules. Ma rentrée en première période était compliquée et Patrick (NDLR: Bonomi, son entraîneur) m’a remis dans le droit chemin à la mi-temps. J’ai eu un élan d’espoir et ça a plutôt bien fonctionné puisque je marque un beau but de la tête. Malheureusement, ce n’était pas suffisant… "