Football - P3A: Brian Fays, le nouveau portier-buteur de Warnant B

Grosse surprise au moment d’analyser la feuille de match entre Warnant B et Strée, le portier se nomme Brian Fays. Habituellement positionné sur le flanc ou comme milieu offensif, le milieu gauche n’a pas hésité à dépanner l’équipe de son père, privée de gardien pour blessure et vacances. Et si le Warnantois ne s’est finalement retourné qu’à une seule reprise contre les deuxièmes du championnat, il aura sans doute la fierté de dire qu’il a inscrit le but égalisateur, sur penalty, en toute fin de rencontre ! " Pour être franc, j’étais bien plus stressé que d’habitude car si je le loupais, on pouvait encaisser directement sur le contre , se remémore avec plaisir l’un des hommes forts de la Dreye. Nous avions un peu peur du résultat final car Strée possède de nombreuses belles individualités mais, à l’image de notre saison, nous avons mis en place un bloc collectif qui a fait très bonne impression. "