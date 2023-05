Football - P3A: Alex Chasseur a offert son tour final à Oleye

Et face à Lensois, celui qui officie actuellement comme entraîneur-joueur a de nouveau sorti le grand jeu. Avec un penalty arrêté et de multiples face-à-face remportés, l’ancien T2 de Jean-François Nossin a permis à son groupe d’arracher un point contre l’équipe de Patrick Bonomi, synonyme d’accession au tour final. De quoi offrir au club au minimum une dernière fête du côté de Couthuin. "Je viens d’ailleurs de souligner à mon équipe dans le vestiaire que l’on pouvait savoir ce dimanche si nous avions réussi une belle saison ou une saison exceptionnelle, et nous avons désormais notre réponse, se réjouit d’ailleurs le gardien quelques minutes seulement après le coup de sifflet final. Avec Jean-François (NDLR: Nossin, parti il y a quelques semaines pour entraîner Marchin), car je considère qu’il fait toujours partie du groupe, nous étions conscients que nous pouvions aller chercher le tour final. Désormais, nous l’avons réussi. Personnellement, je suis heureux de cette prestation, c’est la preuve que le vieux a encore un peu de niveau, hein (rires)."

Une équipe sans complexes

Le succès d’Oleye cette saison, on l’explique surtout par ce collectif, ce bloc uni qui marche toujours dans la même direction. Et même quand en octobre, l’équipe enchaîne quatre défaites de rang, tout le monde avance toujours dans la même direction avec pour récompense, le résultat que l’on connaît déjà. Et face à Couthuin, que certains voient comme un des possibles favoris à la montée désormais, l’équipe d’Alexandre Chasseur n’aura rien à perdre. "Nous essayons toujours de tirer le maximum des uns des autres tout en ayant conscience de nos qualités et de nos défauts. On va aborder Couthuin dans notre style, sans complexes, et on verra par la suite ce qui nous arrivera. Je suis surtout conscient de ne pas devoir jouer un test-match jeudi, ça me permet de ne pas devoir prendre congé."

Alors, est-ce que la belle surprise de cette saison Oleye pourra continuer à nous offrir un nouveau chapitre de sa belle histoire ? Avec l’état de forme de son gardien, rien ne semble impossible.