Basket-ball (R2): Haneffe doit tourner la page

Si les Templiers n’ont donc pas réussi à se sauver sur le terrain, ils pourront néanmoins encore fouler les parquets de R2 la saison prochaine suite au forfait volontaire de Mont-sur-Marchienne. Un scénario surréaliste et inattendu dont il faut évidemment tirer les enseignements positifs. "Je ne suis évidemment pas content du comportement et du niveau de jeu que le groupe a affiché mais il ne servirait à rien de casser celui-ci qui est passé par tant de dynamiques différentes. On va passer à la suite, reconstruire depuis une page presque blanche avec de nombreux mouvements et un groupe à qui on tentera de donner une identité forte" , explique Jérémy Princen.