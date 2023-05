Basket-ball (P1) - Hannut ne parvient pas à trouver des nouveaux joueurs: "C'est impressionnant", déplore Patrick Lambert

Le club peut donc continuer à travailler sur la saison prochaine avec un défi de taille : tenter de rallier des joueurs à sa cause.

"Nous savons que nous avons perdu nos derniers duels faute de combattants, explique le président Lambert. Humblet hésite à revenir après sa blessure, idem pour Mouillard mais j’espère les convaincre. Idem pour Dibenedetto qui ne sait pas quand il arrêtera son voyage. Sans eux, nous sommes trop justes au niveau des rotations. Nous avons tenté de convaincre plusieurs joueurs mais nous n’avons eu que des refus, c’est impressionnant. Même les contacts du coach Beck n’ont servi à rien actuellement. Plomteux devrait monter de P3 en P1 et on va continuer à tenter de trouver des renforts, que ce soit en interne ou avec des joueurs ayant envie d’un défi sportif. Mais cela ne semble plus être dans les mentalités actuelles."