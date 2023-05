Basket-ball: les Wanzois sauvent leut tête en P3

Mais cela n’empêchait pas les locaux de prendre un départ de feu combinant défense de fer. D’autant que sous l’anneau les locaux étaient en réussite. Six points consécutifs de Lhonnay puis quatre autres de David alors queH Lenclud frappait à distance pour faire +10 au quart. Pas de stress ou de pression pour des Sucriers qui proposaient un jeu léché pour prendre le contrôle de ce match au quart: 21-10.

Une avance qui allait se révéler décisive pour l’issue de cette rencontre. En effet, même si la défense des troupes de Jimmy Stas se faisait de plus en plus performante, G Rowet était trop seul à la marque que pour renverser la vapeur. Limitant les Mosans à 14 et 10 points dans le deuxième quart, les Hannutois avaient trouvé la clé mais leur attaque ne connectait clairement pas assez.

Ainsi, Wanze continuait sa course en tête, ajoutant encore un point à son avance au moment de regagner les vestiaires. Mieux encore pour les troupes de Gilles Graindorge qui ne concédaient plus que 7 malheureux points dans le 3e quart. Dans cette dynamique, les Rouges augmentaient encore leur avance pour filer à +15 à 10 minutes du terme de cette saison. Et même si Bisschop prenait feu en mettant les 12 derniers points visiteurs, Simon et les locaux ne tremblaient pas, continuant à trouver des solutions collectives avec plusieurs marqueurs pour signer une victoire logique, construite et décisive.

Car Hamoir lâchait prise sur le dernier duel, après une prolongation mortelle avec Haneffe. Ce sont donc les Rats qui faisaient la bascule pour la P4, y accompagnant le jeune groupe de Waremme C.

QT: 21-10, 14-13 (35-23), 10-7 (45-30), 16-21.

WANZE: Simon 10, Titelaire 0, Delbrouck 8, Materne 0, Lenclud 19, Henquet 2, Leclud M 0, Clajot 0, Lhonnay 12, Lion 3, David 6.

HANNUT: Sauvenier 0, Montagnino 6, Bisschop 15, Dejaiffe 4, Stockman 5, Michaux 0, Petitjean 3, Rowet G 16, Rowet T 1.