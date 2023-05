Basket-ball (analyse): les Hutois finissent l’aventure en spectacle

Beau final aussi pour Comblain qui affole une dernière fois les compteurs et espère pouvoir faire mieux que cette 3e place la saison prochaine car le club a besoin d’accéder à la P1.

Par contre, le chapitre verlainois se termine sur un revers en attendant de préciser le prochain projet du club.

Puis, bien évidemment, c’est les conséquences du derby entre Hamoir et Haneffe que l’on retiendra. En effet, ce duel en 45 minutes a finalement vu les visiteurs s’imposer envoyant les Rats en P4. Aux commandes des locaux, Guillaume Lejeune faisait le point: "Excellente entame de match avec beaucoup d’envie et de réussite. Puis, dans le 2e quart, Haneffe a trouvé plus d’adresse à 3 points. Si nous avons résisté tout en gardant un petit avantage jusqu’à quelques minutes de la fin du match. Haneffe est alors revenu à hauteur à l’entame de la dernière minute. Deux tirs à 3 points leur font même prendre un avantage de 6 unités à 14 secondes du terme. Nous avons alors arraché la prolongation sur la ligne des lancers francs avec un Louis qui rentrait les 3 lancers francs décisifs pour envoyer le match en prolongations. Malgré tous nos efforts et notre envie, le match et le maintien nous échappaient pendant ces 5 minutes supplémentaires."