Tennis de table: la fête du ping huy-waremmien a battu son plein lors du Top 6 - Top 12

Côté sportif, en nationale, Cédric François a déjoué tous les pronostics pour empocher un nouveau Top 6. "J’étais venu dans l’idée de monter sur le podium, en sachant que je n’étais absolument pas favori, commente le pongiste de Bettincourt, qui a déjà remporté la compétition à de nombreuses reprises. En finale, j’ai vraiment tout donné à la belle. Je n’avais pas envie de laisser passer ma chance."

En première provinciale, la bataille fut âpre entre Giualino Ricottone et David Delforge. C’est finalement le dernier cité qui l’a emporté à domicile, au terme d’une finale à suspense. "Je suis exténué, rigole le B4. J’ai longtemps été blessé cette saison donc cette victoire me fait d’autant plus plaisir."

En deuxième provinciale, les jeunes Adrien Clement et Sven Martin ont fait le show. Sans surprise, c’est finalement le joueur de Marchin qui s’est imposé en finale 3-1. "L’année passée, j’étais passé tout près du titre. Ici, vu mon niveau actuel, je savais que je pouvais l’emporter", raconte Adrien Clement.

En troisième provinciale, Michaël Mercier a créé la surprise en venant à bout de Didier Schwindt en finale. "C’est la toute première fois que je suis qualifié pour le Top 6, dit-il. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre et j’ai été agréablement surpris. Que ce soit l’organisation ou l’ambiance, tout était parfait."

Lundi, Patapongistes a accueilli le Top 12. Et, une fois de plus, les spectateurs avaient répondu présent dès 9h30. "Tout est réuni pour passer un bon moment, sans se prendre la tête", confie d’ailleurs le Jehaytois Benjamin Dieu. Rayon résultats, Éric Kerstenne a surpris tout son monde en décrochant le Top 12 en P4. L’ancien coach de football, qui avait terminé deuxième en P5 l’année dernière, s’est classé devant Philippe Gheury. "Je suis un compétiteur et je suis là pour gagner. Je me suis d’ailleurs entrainé ici deux, trois fois ces dernières pour bien performé", avouait le D2.

En cinquième provinciale, on notera la victoire du jeune Lucas Butera devant Albert Smeijsters. Un peu plus tôt dans la matinée, Thomas Robart (NDLR: voir ci-contre) avait pu soulever son premier Top 12 en P6.

La saison de ping est officiellement terminée. Et de bien belle manière!

Thomas Robart, la fierté de Patapongistes : «Après 27 ans d’arrêt, je suis aux anges»

Vainqueur du Top 12 en P6, Thomas Robart, qui n’a concédé que trois sets sur l’ensemble de la compétition, était évidemment très heureux. «Cela fait trois semaines que je m’entraîne à fond pour cet événement, commente le joueur de Patapongistes. Je savais que j’avais mes chances mais c’était tout sauf évident.»

Porté par plusieurs supporters, l’ancien pongiste de Malonne n’a pas tremblé lors de son dernier match remporté 13-11 à la belle. «Après 27 ans d’arrêt, je suis aux anges, confie le NC qui devrait monter… D6. Après quelques rencontres, j’ai très vite retrouvé mes marques en championnat. Normalement, j’évoluerai en P4 la saison prochaine et je jouerai plus libéré. Je trouve en tout cas que mon niveau a nettement progressé par rapport à mes débuts. L’objectif est de monter série C un jour.»

Les organisateurs lancent un appel aux clubs : «Il faut du changement»

De retour après plusieurs années d’absence dans les installations de Chiroux et Patapongistes, l’événement a ravi les organisateurs.

«Depuis quelques mois, on essaye de redynamiser le club avec un nouveau comité et ce genre de compétition est une aubaine pour nous, explique Louis Gilis, membre actif de Chiroux. Tout s’est très bien déroulé. On a essayé d’apporter quelques changements avec une présentation des joueurs.»

Même son de cloche dans le chef de Michel Heinesche. «Tous les échos que j’ai reçus étaient positifs, les gens se sont bien amusés et avaient le sourire. C’est ça le plus important pour ce genre d’événement», précise l’homme fort des Patapongistes.

Il n’empêche que le rendez-vous pongistique de fin de saison peine à rassembler l’ensemble des 26 clubs de l’arrondissement. «Il faut du changement, reconnaît Michel Heinesche. Il est anormal de ne pas voir plus de membres des clubs assister à cet événement. J’aimerais lancer un comité avec des personnes motivées pour créer un nouvel élan. Je reste persuadé que c’est possible mais, pour y arriver, il faut impérativement que les clubs se sentent concernés. En fixant une date avant le début du championnat et en ayant un cahier des charges précis, on pourrait toucher davantage de personnes. Il est également nécessaire d’aller faire un petit tour dans chaque club. Il y a une petite dizaine d’années, avec Yvon Joiris, nous avions émis l’idée de créer un comité mais c’était tomber à l’eau. J’espère que l’année prochaine, les autres clubs se joindront à nous. Je reste convaincu que cet événement a de l’avenir.»

Le message est en tout cas passé. Avis aux amateurs!

Les classements

Nationale

1. Cédric François (Bettincourt), 2. Thomas Bastin (Saint-Georges), 3. Bruno Franzoi (Saint-Georges), 4. Christophe Lurkin (Bettincourt), 5. Fabian Bolly (Saint-Georges), 6. Antoine François (Bettincourt).

Provinciale 1

1. David Delforge (Chiroux), 2. Giuliano Ricottone (Patapongistes), 3. Fabien Lange (Saint-Georges), 4. Gilles Hubert (Tihange), 5. Romain Helas (Patapongistes), 6. Stéphane Klaric (Tihange).

Provinciale 2

1. Adrien Clément (Marchin), 2. Sven Martin (Saint-Georges), 3. Dominique Morhet (Saint-Georges), 4. Michel Matot (Wanze), 5. Christophe Fivet (Wanze), 6. Patrick Neman (Chiroux).

Provinciale 3

1. Michaël Mercier (Marneffe), 2. Didier Schwindt (Remicourt), 3. Didier Schwindt (Remicourt), 4. Aurélien Roiseux (Amay/Hermalle), 5. Pascal Misson (Bettincourt), 6. William Malherbe (Wanze).

Provinciale 4

1. Éric Kerstenne (Borlez), 2. Philippe Gheury (Jehay), 3. Cedric Limet (Templiers), 4. Dominique Goffin (Marchin), 5. Eddy Vande Bergh (Amay/Hermalle), 6. Jean-Pol Ruelle (Marchin), 7. Sébastien Louis (Jehay), 8. Olivier Helmus (Templiers), 9. Sacha Machiroux (Patapongistes), 10. Fabian Rose (Amay/Hermalle), 11. Tanguy Herin (Amay/Hermalle), 12. Pierre Jonet (Amay/Hermalle).

Provinciale 5

1. Lucas Butera (Templiers), 2. Albert Smeijsters (Bettincourt), 3. Jean-Louis Vandericken (Templiers), 4. Cedric Cottin (Marchin), 5. Gabriel Vanvillers (Jandrain), 6. Paul Botson (Bettincourt), 7. Nicolas Caron (Amay/Hermalle), 8. Mael Comte (Orp), 9. Marc Grégoire (Jandrain), 10. Gérard Spoiden (Templiers), 11. Arnaud Braine (Wanze), 12. Fabrice Jacquemin (Jandrain).

Provinciale 6

1.Thomas Robart (Patapongistes), 2. Nathan Olivier (Bettincourt), 3. Xavier Dardenne (Waremme), 4. Dylan Grégoire (Waremme), 5. Pierre-Yves Benaets (Tihange), 6. Mael Constant (Saint-Georges), 7. Benjamin Dieu (Jehay), 8. Manon Smeijsters (Bettincourt), 9. Manon Smeijsters (Bettincourt), 10.Jérôme Colsoul (Amay/Hermalle), 11. Pierre Remont (TT Cercle), 12. Laurent Moisse (Amay/Hermalle).