Stockay loupe le coche à Ganshoren

Il est vrai que Stockay a, par trois fois, la balle de l’ouverture du score au bout du pied. Mais Rodriguez, Sternon et Boumediane manquent de jugeote devant les cages adversaires.

La deuxième période est du même acabit et Stockay ne parvient pas à trouver la mire. Tout profit pour des Bruxellois qui font le gros dos. Des Bruxellois, assurés d’évoluer en D2 ACFF, depuis la semaine passée et qui évoluent sans le moindre complexe.

En fin de partie, Stockay mettra encore le nez à la fenêtre à plusieurs reprises mais la finition fait (encore) défaut. Au final, les hommes de Manu Valoir repartent de la capitale avec un point au goût amer. "Ce n’est pas un mauvais résultat en soi. On revient à hauteur de Verlaine au classement. Il reste deux rencontres et on veut réaliser le six sur six, poursuit Alessio Sternon. Le Top 5 reste dans nos cordes quoi qu’il arrive."

Pour ce faire, il faudra impérativement se montrer plus adroit devant le but.

Arbitre : Julien Gabriel.

Cartes jaunes : Zaânan, Dassy, Jurdan, Libert.

GANSHOREN : Suederick, Zaânan (81e Camara), Nendaka (60e Laroussi), Van Landschoot, Devillé, Zeroual, Serme, Dassy (71e Tchoutang), El Ghraichi (35e Mougui), Millet, Scholl.

STOCKAY : Alfieri, Libert, Niankou, Boumediane, Jurdan, Pannier (72e Özer), Kotchkarov (60e Rayane), Ronvaux, Rodrigues, Bouhlal (81o Maglio), Sternon.