Football (P4B): cette saison, les hommes de Julien Lannoy n’ont pas Templiers

Mais c’était sans compter sur l’atout offensif, Benjamin Reynckens. Bien disposé dans le rectangle adverse, le milieu de terrain reçoit un caviar des pieds de Tom Beaumont et n’a plus qu’à effleurer de sa célèbre coiffe le cuir (1-1).

À peine le temps de se remettre de ses émotions qu’un triangle Beaumont-Philippart De Foy-Sauvage, voit ce dernier être à la réception d’un centre judicieusement amené (2-1).

Si le champagne commençait à être à bonne température, Reynckens vient à nouveau pointer le bout de son nez et mettre définitivement son groupe sur les bons rails peu avant le second quart d’heure (3-1). En doublant son compteur but, le médian nandrinois parvient à réaliser une prestation cinq étoiles, voire plus!

Là, il n’y a plus de doute : les Rouges peuvent installer les mange debout, allumer le barbecue et arborer fièrement leur t-shirt de champion. Pendant ce temps-là, Jean Sauvage profite de ses dernières minutes de jeu pour mettre à l’abri les siens (4-1).

Une fois revenus des vestiaires, les Templiers reprennent la seconde période avec des intentions identiques : gérer la rencontre, construire ses attaques et surtout, prendre du plaisir! Si tout porte à croire que les protégés de Julien Lannoy vont sabrer le champagne, ils peuvent compter sur Cédric "Chinois" Henn, toujours concerné et concentré. Il a d’ailleurs sorti plusieurs arrêts aux bons moments et a porté de la voix lorsque cela était nécessaire.

Afin de clôturer les échanges, Lionel Van Laeken, s’offre le dernier but des siens en fin de rencontre (5-1).

Templiers est sacré champion avec la manière et des statistiques qui vont en sa faveur, sur ses terres.

Buts : Volpagni (0-1, 7e), Reynckens (1-1, 10e), Sauvage (2-1, 20e), Reynckens (3-1, 27e), Sauvage (4-1, 36e), Van Laeken (5-1, 85e).

Carte jaune : Gilson.

TEMPLIERS-N. : Henn, Dessart, Consentino, Schmetz, Radoes, Bosly, Beaumont, Reynckens, Philippart De Foy M., Van Laeken, Sauvage.

POULSEUR : Dauvister, Wilmet, Da Silva, Martins, Infantino, Lefin, Gilson, Leclercq, Volpagni, Rensonnet, Patureau.