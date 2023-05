Le match de haut de tableau n’a pas accouché d’une victoire entre deux équipes qualifiées au tour final. "Ce ne fut pas un grand match de football, explique André Brugmans. Il y a eu une mi-temps pour chaque équipe et le résultat est logique." Même constat du côté de Limont. "C’est difficile de bien prester sur un tel terrain, commente David Jeunehomme. Je suis très content du partage puisque j’ai fait jouer six U21 pour faire souffler mon effectif avant le tour final."

À noter que Faimes B recevra Haneffe et Limont accueillera Jehay B.

Buts : Halleux (1-0, 25e), A. François (1-1, 58e).

Fize B 5 - Marchin B 0 (FF)

Les Marchinois ne se sont jamais déplacés chez les Fizois, en raison d’un manque de joueurs.

Haneffe 5 - Lensois B 0

En pleine bourre depuis plusieurs semaines, Haneffe a confirmé son excellence forme face à Lensois B. Une large victoire synonyme de qualification pour le tour final. "C’est magnifique, se réjouit Alain Jeanfils. L’ambiance dans le groupe est exceptionnelle. On mérite ce tour final et cette victoire est le reflet de nos dernières semaines. On a livré une grosse première période." Michaël Tombal, qui a dû jouer dans les cages, reconnaissait la supériorité des Templiers. "Ils méritent leur victoire, il n’y a rien à dire. C’est dommage de terminer notre belle saison sur une défaite", note le T1.

Buts : Debens (1-0, 8e), Loumrhari (2-0, 36e), Augusto Marcos (3-0, 45e), Tamagoult (4-0, 84e), François (5-0, 86e).

Geer B 5 - Jehay B 2

Le champion termine la saison sur la plus belle des manières. "Le score aurait dû être de 9-4 mais je ne peux pas en vouloir à mes joueurs après la très belle saison", note Arnaud Danon. "On a rivalisé avec Geer B et on aurait pu repartir avec un point. Je suis satisfait de la prestation de mes gars qui n’ont rien lâché", dit Antoine Thomas.

Buts : Mulowa (2), Vanderstraeten, El Fassi et Rihon pour Geer B, Pirard et Petitpre pour Jehay B.

Engis 4 - Couthuin B 0

Les Engissois n’ont fait qu’une bouchée de la deuxième formation couthinoise. "Humainement, ça fait un bien fou, assure Olivier Noël. Tous les joueurs du noyau étaient présents ce dimanche pour fêter la fin de saison." "On a livré une belle première période et puis plus rien ", déplore Geoffrey Verlaine.

Buts : Lafontaine, De Winne, Gysens (2).

Amay B 3 - Hannut B 1

Beau succès d’Amay B. "On a été le chercher au caractère, savoure Claude Bolly. La victoire est plus que logique. Ce sont trois points qui viennent sceller une saison compliquée."

Buts : Salina (3) pour Amay B,

Wasseiges B 9 - Strée B 7

Rencontre à rebondissements à Wasseiges B. Menés 3-6, les Wasseigeois ont renversé la vapeur. "C’est incroyable et c’est à l’image de notre saison,note Jonathan Huens. On y a cru jusqu’au bout et je tiens à remercier mon noyau pour cette belle saison."

"On a craqué physiquement lors des 25 dernières minutes mais on a tout donné", raconte Guy Ekwalla.

Buts : Maquet (3), Heysecom (2), Vanhulst (3), Abras pour Wasseiges B, Dock, Soree, Jusufi, Huet, Croughs, Ekwalla, Feyenklahsen pour Strée B.