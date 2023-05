Football – P1: Geer s’offre les services de Dimitri Velegan

Décidément, Geer sera costaud la saison prochaine ! Et les Hesbignons viennent de le confirmer avec la signature de Dimitri Velegan, l’ancien attaquant de Verlaine, et qui évoluait cette saison du côté de Richelle. Désormais âgé de 30 ans, son sens du but n’est plus à démontrer et fera le plus grand bien aux troupes de Nicolas Henkinet.