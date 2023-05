Football - D3 ACFF B: Avec Marly et Pire buteurs, Huy a pris une bonne dose de plaisir

La composition des équipes donnait déjà une première indication puisque les locaux étaient tout juste onze alors que les visiteurs décidaient de récompenser Nicolas Pire, le deuxième gardien, en le titularisant dans les cages. "Il a joué un rôle important toute l’année au niveau de la vie de groupe. C’est son dernier match en Nationale, c’était important pour nous", confie le T2 Axel Marchand.

Et le suspens a finalement tourné court car, grâce à un doublé de Picchietti et un but de Pollina, qui en inscrira un autre juste après la pause, le marquoir affichait déjà 0-3 à la mi-temps. Le second acte ne sera qu’anodin si ce n’est au niveau des gardiens du RFC Huy… qui ont inscrit un but chacun. Car oui, Florent Marly, a évolué la dernière demi-heure à la pointe de l’attaque, faisant d’ailleurs parler tout son sens du but, tout comme Nicolas Pire, buteur sur penalty en toute fin de match. "L’objectif était de vivre un dernier bon moment ensemble. Et c’était chouette que ce dernier match se déroule à Givry, avec un long trajet en car. On a pu en profiter, savoure Axel Marchand. On ne savait pas trop à quoi s’attendre de ce match mais on voulait absolument les trois points tout en se faisant plaisir. Je pense que l’objectif est rempli. "

Et c’est ainsi que l’histoire du RFC Huy se referme, avec une victoire sur un score de tennis. Place maintenant à l’Union Hutoise. En D2 ou en D3 ? Réponse dans deux semaines !

Arbitre: Franck Tanko, assisté de Bilal El Aayachi Agarbi et Redouan Touzghar.

Buts: Picchietti (0-1 et 0-2, 13e et 27e), Pollina (0-3 et 0-4, 44e et 52e), Marly (0-5, 62e), Pire (0-6, 88e).

GIVRY: Medard, Gabiam, Horman, Lallemand, Herbeaux, Delperdange, Laforge, Wérard, Asigani, Haroun, Gilliot.

HUY: Pire, L.Loyaerts, Franco, A.Loyaerts, Obaker, Pollina, Muaremi (51e D.Boussard), Frantim, Picchietti (61e Marly), Morana (46Cirasolo), Nzoigba (61e De Castris)