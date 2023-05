Football - D2 ACFF: Verlaine continue de sombrer

Après un round d’observation de quinze minutes, Dheur, un des meilleurs Namurois avec Baudot, plaçait une fusée à l’entrée du rectangle et libérait totalement les Namurois. Ces derniers dessinaient une belle action via Lwangi et Bakija, mise à profit par Rosmolen. Peu avant la rentrée aux vestiaires, Tonnet se détendait bien sur un dangereux coup franc de Gilsoul. La seule opportunité des Taureaux sur toute la partie "Mes joueurs ont couru mais on sent que le ressort est bel et bien cassé" constatait le T1 Marc Segatto.

Du ressort, il en restait encore dans les crampons de Dheur, à la bonne place pour planter le troisième but, son deuxième de la soirée. Cédric Fauré introduisait alors du sang frais avec bonheur. Après une reprise spectaculaire de Degryse sur la latte, c’est Detienne qui clôturait la solide prestation namuroise d’un splendide envoi dans le plafond du but de Dengis. Des quatre roses de ses hommes, Cédric Fauré retient surtout le second. "Un travail collectif de récupération et une phase construite comme demandé à l’entraînement " se réjouissait-il.

Arbitre: Meys.

Buts: Dheur (1-0, 25e ; 3-0, 52e), Rosmolen (2-0, 38e), Detienne (4-0, 84e).

NAMUR: Tonnet ; Vander Cammen, Baudot, Eloy, Lwangi (74e Detienne), Erdogan, Rosmolen (74e Degryse), Bakija (72e Crame), Khaida (78e Olojede), Ghaddari, Dheur.

VERLAINE: Dengis ; Limbourg, Debra (69e Temou), Gilsoul, Ramadani (65e Chubaka), Cubedo, Doyen (88e Tamagni), Dago Y Rodrigo (46e Constant), Barry, Jamar de Bolsée, Gosselain.