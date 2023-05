Football - D2 ACFF: Hamoir offre un beau cadeau à Raphaël Miceli

Mais comme trop souvent cette saison, les Camomilles oubliaient une chose: plier définitivement la rencontre ! Koné en avait deux fois la possibilité. Une fois juste avant la pause, une fois juste après la sortie des vestiaires. Mais il voyait chaque fois Rausin sortir des parades décisives. D’un réflexe puis d’un superbe retour alors qu’il avait été dribblé juste avant. Houzé avait aussi une belle opportunité en sortie d’un joli solo mais butait aussi sur le dernier rempart. "On peut remercier notre gardien qui nous laisse dans le match", avouait Raphaël Miceli qui a fêté son anniversaire avec un succès.

Dans ce cas, on s’expose toujours à la réaction adverse. Et cela s’est une nouvelle fois vérifié ! D’abord, Damblon égalisait d’un superbe ciseau après un contrôle orienté. À dix minutes du terme, le montant Yilmaz offrait la victoire à ses couleurs. "On ne peut s’en prendre qu’à nous, pestait Pato Sangaré. On a baissé le niveau en deuxième mi-temps. On a pourtant eu les occasions pour plier la rencontre. Mais on a trop loupé. Eux sont sortis deux fois sur des belles phases et ils nous ont punis tout de suite. C’est décevant de perdre après deux bonnes rencontres. Mais c’est le foot. Quand on ne fait pas le travail à fond, on le paie cash. On doit se remettre au travail pour finir au mieux la saison."

Excellent dans le milieu depuis son arrivée, l’Acrenois dépanne sur le flanc gauche depuis deux rencontres. "J’ai été formé là petit mais je suis vite passé dans l’axe. Il me faut un peu de temps pour retrouver des automatismes. Car c’est un rôle totalement différent. Il faut beaucoup plus de cardio pour réaliser les allers-retours et provoquer des différences. Je le fais pour l’équipe car il y a beaucoup de blessés. Mais j’aspire à retrouver mon poste."

Un poste qu’il occupera toujours l’année prochaine chez les Acrenois. "J’ai prolongé d’une saison car je me sens bien ici. Je voulais être vite rassuré pour préparer au mieux le prochain exercice. Le but est de confirmer mais bonnes prestations afin d’attirer les regards et espérer voir plus haut d’ici un an".

Arbitre: M. Massaki.

Cartes jaunes: Lahaque, Garcia-Dominguez, Lumen, Houzé, Tietcheu, Donlefack, Condé.

Buts: Obin (1-0, 23e), Damblon (1-1, 55e), Yilmaz (1-2, 81e).

ACREN: Alexandre, Lutundisa, Lumen (88e Okitohambe), Yondjouen, Sangaré, Fuka (81e Blairon), Garcia-Dominguez, Soumah, Houzé, Koné (81e Condé).

HAMOIR: Rausin, Doneux, Tietcheu, Masset, Damblon (86e Mukendi), Guilmi, Cusumano, Ceylan, Macé (78e Dianda), Teise (74e Donlefack), Lahaque.