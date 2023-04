Football - P3A: Et la fête fut bien présente à Oleye

Lancé par une frappe surpuissante de Preud’Homme en plein sur le poteau de Wautelet, Oleye s’est rapidement montré très à l’aise. Conscientes de l’importance de la partie, les troupes du duo Chasseur/Vandevelde poussent en première période. Et si la tête de Lizen passe au-dessus des cages, les locaux vont finalement hériter d’un penalty pour une faute de bras de Hougardy, que Yernaux conclut sans trembler. Logique, vu la domination territoriale de la première période.

Dos au mur, Lensois va immédiatement réagir en deuxième période. On joue à peine depuis 24 secondes que Monsieur Ricatto désigne le point de penalty pour un contact très léger sur Godfroid. Et si Boxus prend ses responsabilités, Chasseur détourne le penaty d’un arrêt réflexe du pied. Mais malheureusement pour le portier d’Oleye, Godfroid réagit parfaitement deux minutes plus tard en s’élevant plus haut que la foule et déposer une puissante tête dans les filets adverses.

Dans tous les bons coups, Cyril Godfroid va être finalement le baromètre de son équipe. Quand le numéro 9 visiteur provoque, toute son équipe monte d’un cran. Mais malheureusement pour celui qui est monté après 25 petites minutes de jeu, une de ses nombreuses frappes termine sur la transversale d’Alex Chasseur, bien battu sur cette phase.

La chance de Lensois passée, Oleye va finalement bien défendre et assurer une place méritée au tour final au vu de la saison régulière.

Arbitre: Davide Ricatto.

Cartes jaunes: Landrin, Canzian, Grandgagnage, Devalet.

Buts: Yernaux sur pen (1-0, 43e), Godfroid (1-1, 48e).

OLEYE: Chasseur, Meers, Lizen (65e D’Angelo), Yernaux, Preud’Homme, Leseur, Devalet (80e Dekyvere), Frankenne, Pirlet, Nyoka, Thipchanh (88e Chiodo).

LENSOIS: Wautelet, De Benedictis (46e Grandgagnage), Bonomi (25e Godfroid), Ghzyel, Boxus, Canzian, Denayer, Landrin, Lourenço De Almeida, Hougardy, Mazuy (80e Gombert).