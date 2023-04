Football - P2A: Miracle pour Amay qui jouera un test-match

Non, les miracles ne se produisent pas qu’une seule fois. Sauvé lors de l’ultime journée la saison dernière, Amay remet le couvert à cette nuance près qu’ici son succès face à Seraing Athlétique ne lui garantit que le droit de disputer un test-match face à Huccorgne qui enverra le perdant en P3. Mais quel exploit réalisé face au cinquième classé qui l’avait étrillé 8-0 à l’aller et qui, pour ne compter que sur lui-même, avait besoin d’un point pour assurer sa participation au tour final. "Nous sommes vraiment soulagés, confiait Nicolas Barankiewicz, un des grands artisans de la victoire avec ce magnifique coup franc égalisateur et cet assist sur le front d’Arbios Sylejmani pour le but de la victoire. Nous aurions déjà pu prendre l’avance juste avant la pause mais le portier adverse a repoussé mon penalty. Mais personne ne m’en a voulu et, loin d’être abattus, nous sommes remontés sur le terrain avec beaucoup d’envie et nous en avons été récompensés. C’est une première bataille gagnée et il faudra remporter la seconde pour pérenniser le club en P2."