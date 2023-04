Football - P2A: Le tour final se disputera sans Braives

Le premier quart d’heure est assez disputé. Une première occasion arrive des pieds de Vangerven, qui envoie une frappe sèche, mais le gardien jehaytois, Surkijn, se détend bien. C’est au tour de l’inévitable Di Miceli d’avoir la possibilité d’ouvrir le score. Ce dernier est à la réception d’un centre de Marco Derenne au premier piquet, mais envoie sa frappe à côté du cadre.

Braives est prévenu. La bande à Bawin ne baisse pas les bras. C’est le défenseur Robin Pire, monté lors d’une phase offensive, qui va envoyer une frappe depuis l’entrée de la surface de réparation. Son tir est arrêté par le portier jehaytois. Juste après, c’est à nouveau Di Miceli qui a l’occasion d’ouvrir le score. Mais lors de son face-à-face avec le gardien adverse, la dernière touche à fait défaut. L’occasion ne donne finalement rien. Toujours 0-0, mais déjà plusieurs belles possibilités de part et d’autre.

Cinq minutes avant la fin de la première période, Dorval réalise une sortie complètement ratée sur Guy Derenne. L’arbitre désigne le point de penalty sans broncher. Marco Derenne le transforme sereinement, en prenant le gardien à contre-pied. Seulement trois minutes plus tard, le même Derenne dévie un long ballon en profondeur pour Mario Di Miceli. L’attaquant jehaytois file vers le goal adverse à toute vitesse, et va réaliser un superbe lob du pied droit. Dorval ne peut rien faire. Jehay mène 0-2 à la pause.

Au retour des vestiaires, Braives va se montrer dangereux à deux reprises. Bawin va dans un premier temps envoyer une belle frappe à l’entrée de la surface, mais Surkijn réalise un bel arrêt. Bawin, encore lui, botte un beau coup franc, mais Tom Surkijn dévie à nouveau le cuir. Vers l’heure de jeu, Marco Derenne va encore se montrer dangereux. L’ailier de Jehay va s’infiltrer dans le rectangle adverse, mais voit sa frappe stoppée par la main ferme de Dorval. Il n’y en a pratiquement plus que pour les hommes d’Adrien Vanhove. Jehay aura la possibilité d’alourdir le score à plusieurs reprises, mais il n’évoluera plus. Les Jaune et Noir s’imposent donc logiquement 0-2. Avec la défaite de Seraing à Amay, les Braivois auraient pu disputer un test-match en vue du tour final en cas de victoire. Mais la défaite face à Jehay a été fatale, et a anéanti tout espoir pour la bande à Yannick Pauletti, qui finit la saison à une triste sixième place.

Arbitre: Daniel Audoor

Carte Jaune : Fraccari

Buts: M. Dorenne (0-1, 40e), Di Miceli (0-2, 43e)

BRAIVES: Dorval, Bosman, Vangerven, Dokens (75e Baggio), Jacobs, Fraccari, Morenne (46e Preud’Homme), Pire (75e Di Rosa), Bawin, Ganci, Mazuy (75e Callebaut)

JEHAY : Surkijn, Bodart, Pizzinato, Leva, Di Miceli, M. Derenne (90e Bilali), Vanhove, Volont, G. Derenne (76e Cortellini), Melin (85e Thirion), Lokola (90e Vitoux).