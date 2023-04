Football - P2A: Flémalle ne fait pas de cadeau à Huccorgne

Pourtant, dès l’entame de match, les gars d’Éric Heine vont sembler un peu à côté de leurs crampons. Dépassés par l’enjeu, les visiteurs laissent beaucoup d’espace et ne mettent pas assez d’engagement dans les duels. Une physionomie qui ne tarde pas à payer cash. Sur un coup franc rapidement joué, Scopel frappe. Couscheir se couche bien mais Pinte suit l’action et n’a qu’à pousser le ballon au fond. Juste après, Costadoni loupe l’occasion de doubler la mise. Huccorgne va timidement répondre. Sur un beau centre de Spronck, Antoine Willems se prend les pieds dans le ballon au petit rectangle. Juste avant la mi-temps, les locaux vont une nouvelle fois trouver la faille via Pinte, idéalement servi par Ferron.

Au retour des vestiaires, les Jaunes sont bien plus en jambes et ne vont pas tarder à s’approcher du rectangle adverse. Willems et Mazloum combinent bien mais la frappe du dernier trouve les gants de Dentz. Huccorgne joue mieux mais ne parvient pas spécialement à se créer d’autres occasions. En reconversion, Flémalle fait mal et oblige Couscheir à s’interposer plusieurs fois.

Malgré toute leur bonne volonté, les Wanzois ne parviennent plus à rentrer dans la surface flémalloise. Tout profit pour les champions. Le jeune Luvande, fraîchement monté, trouve le chemin des filets à deux reprises et entérine les derniers espoirs de la bande à Spronck.

Avec la victoire d’Amay, Huccorgne sera donc contraint de jouer sa survie en P2 sur un test-match.

Arbitre: Cédric Wassink.

Cartes jaunes: Oloa Afana, Banza, Vreven.

Buts: Pinte (1-0 et 2-0, 19e et 45e), Luvande (3-0 et 4-0, 79e et 90e).

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Kalam (80e Bellafqih), Vanhee, Quitin (72e Kanda), Piazza, Ferron (63e Luvande), Costadoni, Abdoulaye, Pinte (53e Claudepierre), Scopel.

HUCCORGNE: Couscheir, An. Willems, Mazloum, Beduin, Riga, Banza, Morana (46e Drouvin), Larock, Oloa Afana, Hassane (65e Lejeune), Spronck (63e Vreven).