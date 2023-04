Football - P1: Même défait, Geer se qualifie pour le tour final

En s’imposant face à Geer, les Sterlains ont rempli la première condition pour terminer dans le Top 6. Les autres résultats lui étant favorables, la qualification pour le tour final est confirmée.

Ce match a pris un peu de temps avant de s’ouvrir, il fallait attendre la demi-heure pour voir Scheffer déborder sur la droite et servir Dardenne pour le 1-0.

À la reprise, Geer met un petit peu plus le nez à la fenêtre, surtout via des longues rentrées en touche et un corner. Sur celui-ci, Vigil Bajo est à la bonne place et égalise. Les locaux n’ont pas le temps de tergiverser, Calisgan va chercher un penalty dans la foulée et Dardenne le convertit. Le gaucher sterlain y va même de son triplé puisqu’il signe le 3-1, encore une fois servi par Scheffer.

"Ce penalty juste après l’égalisation est le tournant du match, confirmait Vincent Heins. Sur un terrain compliqué, nous étions supérieurs techniquement et au niveau de l’engagement. Nos buts ont aussi été bien amenés. J’ai senti que mon équipe voulait aller au tour final et surtout ne pas avoir de regrets après ce dernier match."

Dimanche prochain, Ster-Francorchamps débutera donc le tour final à Hannut.

"C’est la cerise sur le gâteau et nous savons que ce sera très compliqué. Au début de la saison, je ne savais vraiment pas vers où nous allions. Après quelques matchs, je me suis rendu compte que l’équipe tenait la route. Finalement, nous devrions être assurés du tour final depuis longtemps. On l’abordera sans aucune pression, sans se prendre la tête. Soyons réalistes, aucun des qualifiés n’a le niveau pour évoluer en D3 ACFF. "

Arbitre: M. Mager.

Cartes jaunes: Scheffer, Dardenne ; Aerts, Docquier.

Buts: Dardenne (1-0, 31e), Vigil Bajo (1-1, 49e), Dardenne sur pen. (2-1, 50e), Dardenne (3-1, 74e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Hermant, Wangermez, Calisgan (82e Gilis), Thelen, Delhez (77e Raskin), Restiglian, Scheffer (88e Domken), Dardenne (88e Crisigiovanni), Boreio.

GEER: Aerts, Vigil Bajo (90e Vandebosch), Henquet (72e Georges), Coulon, Grosdent, Messina, Cokgezen, Dockiers, Philippe (79e Vervoort), Delvaux (79e Vervoort), Fadda.