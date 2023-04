Football - P1: Insipide, Faimes donne rendez-vous en P2

Du côté local, ce n’est pas brillant. Les hommes de Luc Ernes ont toutes les peines du monde à proposer un jeu correct. D’ailleurs, avant la pause, ils ne cadrent rien. Si bien que Macors passe une après-midi tranquille.

Au retour des vestiaires, on ne sent toujours aucune révolte du côté local, même si c’est légèrement mieux au niveau de l’envie. Simon tire d’abord à côté avant de propulser un corner de Tamoh au-dessus du but. Du côté belfagétain, après Zehram, c’est au tour de Thibaut Turco d’essayer de soigner ses statistiques. C’est dans les dernières secondes du match qu’il scelle le score en reprenant parfaitement de la tête un caviar de Thans (0-3).

Beaufays clôture joliment sa saison et ponctue son maintien en rendant une jolie dernière copie. Du côté faimois, on quitte la P1 par la petite porte. "Je me suis ennuyé, confirme Luc Ernes. Et je pense que c’est la même chose pour les joueurs et les spectateurs présents. "

Arbitre : Marcel Fickers

Cartes jaunes: Petitpré ; Fourny, Daenen, Derkaoui, Haleng

Buts : Colette (0-1, 5e), Turco T. (0-2, 18e), Turco T. (0-3, 90e)

FAIMES : Trus, Mostade, Vinchent G., Massart (69e Vandendaele), Louis, Simon G., Mailleux (69e Fransolet), Tamoh, Grommen, Vinchent R. (76e Simon B.), Petitpré (88e de Sart)

BEAUFAYS : Macors, Bosson, Fourny, Zehram, Derkaoui (66e Genaux), Daenen, Balthasart, Colette (62e Foguenne), Turco F. (79e Fourny), Haleng (79e Thans), Turco T.