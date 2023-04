Football - P1: Fize a gâché une belle opportunité

En première période, les Orange éprouvaient les pires difficultés à poser leur jeu et abusaient des longs ballons. Fize se ménageait deux grosses occasions et finissait par passer devant sur un penalty (léger) transformé par Licour.

Dès la reprise, Beckers inscrivait un auto-but. On pensait Hombourg au tapis mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil des équipiers de Xavier Stassen. Galvanisés par les montées au jeu des quatre réservistes, les Hombourgeois recollaient au score, par Bauwens et Sacha Meunier, avant de passer devant au marquoir, à nouveau par Bauwens.

Fize n’abdiquait pas et égalisait dans la foulée par Wagemans. La fin de match était débridée et émaillée de nombreuses cartes jaunes. Hombourg inscrivait un quatrième but mais Schnackers était signalé hors-jeu, pendant que Denruyter écopait d’un second bristol jaune, synonyme d’expulsion. Le score n’évoluait plus.

À l’issue de la rencontre, Romain Cerfontaine analysait avec lucidité la prestation à deux visages de ses joueurs. "On avait à cœur de respecter le championnat et de se respecter. Ce n’était pas le cas en première période. J’ai rarement pris aussi peu de plaisir que durant cette mi-temps. Par la suite, on a rendu une meilleure copie. Ce n’était pas exceptionnel dans le jeu mais dans l’attitude et l’envie, on a retrouvé le Hombourg conquérant qui joue pour l’emporter. C’est dommage d’attendre d’être mené de deux buts pour se réveiller."

Arbitre: M. Poulain

Cartes jaunes: Schnackers, D. Meunier, Dorthu, Wets, Bayard ; Paulo Da Silva, Damsin, Denruyter, Wagemans, Ki Vieira

Carte rouge: Denruyter (2 cj, 82e)

Buts: Licour (0-1, 40e), Beckers (csc 0-2, 51e), Bauwens (1-2, 55e), S. Meunier (2-2, 60e), Bauwens (3-2, 70e), Wagemans (3-3, 71e)

HOMBOURG: Stassen, Schnackers, Dorthu (47e Bayard), Degueldre, Hick, Bartholomé, D. Meunier (47e Wets), Baltus, Beckers (53e S. Meunier), Bauwens, Martin (47e Schwontzen).

FIZE: Firquet, Nzembo Lay, Reuter, Gillard, Damsin, Ki Vieira, Vandervost, Denruyter, Wagemans, Licour, Paulo Da Silva.