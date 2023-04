Futsal (Ligue - D3C) - Une dernière victoire à la Wanzoise

Et c’est bien connu, ces derniers temps, quand la pièce doit tomber, c’est toujours du côté des Mosans. "Oui c’est vrai. Nous avons su marquer le but libérateur dans les derniers instants de la rencontre. C’est dommage d’avoir manqué un peu de constance avant. Nous aurions pu nous rassurer plus vite. "

Un manque de régularité qui reflète finalement bien une saison que les Delhalle et consorts terminent néanmoins à une belle quatrième place. "L’objectif secret que j’avais, c’était le Top 5. Donc, c’est encore mieux. En plus, nous n’avons pas volé notre place en réalisant quelques belles performances face aux ténors. Nous avons par exemple été les premiers à battre Tintigny. Puis, nous avons peut-être privé Dison du titre en accrochant un nul face à eux, illustre le responsable des Marseillais. On se rend compte qu’en étant plus nombreux à certains moments de la saison, nous aurions potentiellement pu viser encore un peu plus haut."

On le comprend, la bande à Honay sera ambitieuse la saison prochaine bien que raisonnable. "Je pense que nous avons rencontré nos limites face à certains adversaires mais on visera au moins aussi bien dans le futur " concluait Axel Delhalle.

MARSEILLE WANZE: Napen, de la Cruz (1), Baggio (2), Honay (1), Borsu, Delhalle.

Ligue - Division 2B : L’Escale prend d’ores et déjà rendez-vous

Escale Waremme - Futsal Evere : 5-6

Pour affronter le champion de Division 2B, les Wawas devaient faire sans celui qui a tenté de leur donner un nouveau souffle à la mi-saison : Manu Christiaens.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes waremmiens ont fait honneur à leur coach actuellement sur la touche dû à ses soucis de santé. Loin d’être ridicules, ils ont longtemps tenu tête à leurs visiteurs avant de s’avouer vaincus. Une courte défaite qui souligne, s’il le fallait encore, le potentiel des joueurs de l’Escale.

Une chose est sûre, rendez-vous est pris la saison prochaine. Et pas sûr qu’on retrouvera Berrafato et consorts dans les profondeurs du classement.

ESC. WAREMME : n.c.

Ligue - Division 2B : Une victoire et un meilleur classement pour Oreye

MF Ottignies - MF Oreye : 5-7

Malgré une longue série d’invincibilité début d’année 2023, les Sucriers restaient quelque peu sur leur faim avec leur position au classement. Encore neuvièmes avant l’ultime journée de championnat, les Orétois s’étaient fixés pour objectif de gagner au moins une place. Des ambitions qui prenaient néanmoins un peu de plomb dans l’aile avec seulement cinq joueurs disponibles au coup d’envoi. «Du coup, j’avais demandé de jouer simple et mes joueurs ne l’ont pas vraiment fait. Lorsqu’ils ont commencé à faire rouler le ballon, nous avons repris l’avantage. Après la mi-temps, nous avons crucifié l’adversaire sur des contres rondement menés» se satisfait Damien Kremer.

Avec ces deux unités supplémentaires, les siens grimpent donc à la septième place. «Elle équivaut pour moi davantage à la qualité de notre saison, nous avons su accrocher quasi toutes les équipes de tête» concluait Kremer. Restera maintenant à son successeur de trouver la recette de la constance orétoise.

OREYE : Derwael, Vanderveck, Musick (2), Klein (3), S.Luga (2).