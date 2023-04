Et c’est un dimanche de fête que le groupe avait préparé avec un échauffement déguisé, comme on a l’habitude d’en vivre un peu partout. Maintenant, avec cette déconcentration et les absences prévues de Hounhanou, Malempré et L’hoest, on pensait le match à venir compliqué. Que du contraire car, d’entrée, Princen lançait les hostilités alors que Collard frappait par deux fois sous la vareuse locale. Quaregnon se faisait atomiser: 31-18 à la dixième, 33-13 à la pause avec Darmont et Matisse épaulant Princen.

Dans le troisième quart, Quaregnon trouvait le chemin de l’anneau mais Matisse répliquait avant le festival de Princen. L’ailier était en feu, enchaînait les paniers écœurants derrière la ligne à trois points pour mettre le centième et affoler son compteur personnel pour une démonstration inoubliable.

QT : 31-18, 33-13 (64-31), 30-27 (94-58), 35-21.

COMBLAIN: Roland 4, Goeme 17, Collard 7, Princen 50, Rondoz 15, Hamaide 4, Darmont 9, Matisse 16, De Liamchine 7.