Basket-ball - Provinciale 1 : Waremme B termine de la meilleure des manières

Un duel plein de symbole avec les "arrêts" se mettant en avant à l’image de Menu qui rentrait les premiers points de la rencontre. Avec deux bombes de Bastin, Waremme B filait à 10-20 au quart alors que le passage de feu de Bellem permettait de faire monter l’écart à 21-42 à la pause.

Malgré une réaction locale au sortir des vestiaires, les champions n’allaient jamais être mis en difficulté. Comme un symbole, le capitaine Germay allait claquer une bombe en début de quatrième quart avant que Lambion, comme son comparse Piedbœuf, ne tire complètement sa révérence en claquant les derniers paniers d’une équipe dont il a toujours été le leader offensif.

En équipe, comme tout au long de cette magnifique et fructueuse saison, Waremme B refermait donc on ne peut plus positivement le chapitre P1. On attend désormais le groupe avec impatience contre des adversaires de Régionale 2.

QT : 10-20, 11-22 (21-42), 18-16 (39-58), 8-24.

WAREMME B : Lambion 23, Parent 3, Piedbœuf 5, Bellem 12, Deville 6, Menu 13, Germay 5, Bastin 13, Corvers 2.