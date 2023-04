En effet, suite à la montée de sa P1 en R2 quelques minutes plus tôt, et ne voulant pas avoir deux équipes en R2, les Caolos ont volontairement aligné un joueur de leur P3 et un coach ne pouvant officier afin de s’assurer du forfait. "C’est effectivement acté, Haneffe va récupérer les trois points et donc se sauver", nous assure Marèse Joliet de l’AWBB.