Basket-ball - Régionale 1: Waremme ne loupe pas sa sortie

Un duel intense et serré pendant trente minutes avec des visiteurs rendant coup pour coup au groupe d’Alban Angelucci, notamment par l’ancien Neuvillois Sumkay. Maintenant, les Wawas allaient toujours faire la course en tête avec, notamment, les deux bombes de Kamel en début de second quart pour maintenir une bonne dynamique.

Avec des rotations constantes pour passer tous les effectifs en revue, on voyait les leaders de la série finir le travail dans un dernier quart à sens unique. Tout un symbole positif pour un groupe qui a vendu du rêve, n’ayons pas peur des mots, depuis deux saisons avec un collectif et une intelligence basket hors du commun.

"On a vécu une magnifique soirée avec une ambiance incroyable mais respectueuse. Chapeau à Tilff et ses supporters de nous avoir permis de vivre ce moment. Le groupe a fini en beauté même si Moray a cru, on ne s’explique pas pourquoi, jusqu’au coup de sifflet final, que nous étions battus. Cela lui a valu d’être chambré pendant tout le week-end", nous confiait un Angelucci tirant aussi sa révérence de manière magistrale.

QT : 16-19, 16-19 (32-38), 23-22 (55-60), 14-25.

WAREMME : Bully 7, G Ceulers 4, Archambeau 2, Germay 18, Kamel 10, Horrion 2, M Ceulers 13, Moray 17, Cools 12.