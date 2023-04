Basket-ball - Aucun regret, La Villersoise ne méritait pas la P1

Maintenant, avant le match, tout le monde affirmait vouloir finir sur une victoire, on ne sait jamais ce que les tractations en coulisses peuvent donner. Et c’est une entame de match plus que moyenne à laquelle on assistait avec des visiteurs en manque d’inspiration car devant faire face à plusieurs absences. Malheureusement, La Villersoise n’en profitait pas, n’arrivant pas à poser son collectif. Avec les seuls Bremer et Aldeghi au scoring dans le premier quart, les locaux se retrouvaient directement embarqués dans une longue course-poursuite qui allait les user.

Car, ne proposant que peu de mouvements collectifs, les Villersois trouvaient de moins en moins d’espace alors que les mouvements de ballon de Jupille faisaient merveille. Réduit à 25 malheureux points à la pause et sans le moindre panier de son meilleur marqueur, Lussadissu, les troupes de Deblond savaient la reprise vitale pour ne pas laisser les visiteurs filer à +10.

Ce qui allait malheureusement arriver car, sur une pluie de trois points, les Brasseurs filaient à +15. Même si, par instants, La Villersoise revenait sous la barre des dix points via la puissance intérieure de Bremer, jamais Rappe ne pouvait traduire son anniversaire vers un retour aux affaires faisant douter des visiteurs qui filaient vers un succès mérité, eux qui se lancent dans un grand projet en R1 en ayant repris la place de Waremme.

À l’inverse, et finalement sans regret puisque finissant à la treizième place de la saison régulière, les Villersois n’ont plus le moindre espoir de maintien et devront se relever d’une deuxième descente consécutive après… avoir repris la place de l’Union Huy en R2 !

QT : 10-13, 15-21 (25-34), 16-22 (41-56), 15-15.

LA VILLERSOISE: Rappe 8, Krala 3, Viseur 2, Vercruysse 2, Vercauteren 7, Bremer 18, Lussadissu 1, Aldeghi 8, N Servais 7.

ATLAS : Yon 8, Randaxhe 6, Tsambalas 4, Sassel 2, Defraine 11, Jennes 15, Thiebaut 11, Marnette 12, Vaes 0.