Tennis de table: la grande fête du ping huy-waremmien, c'est ce week-end

Cette année, petit changement dans la formule, puisqu’il y aura deux poules de trois joueurs. "Cela permet ainsi d’avoir une demi-finale et une finale. C’est plus sympa pour l’enjeu et l’ambiance", poursuit Louis Gilis.

En nationale, la bataille devrait être âpre jusqu’au bout, même si Thomas Bastin part avec les faveurs des pronostics. En provinciale 1, aucun favori se détache. Mais il faudra compter sur Giuliano Ricottone, vainqueur en P2 l’année dernière, ou encore David Delforge qui évoluera à domicile. En provinciale 2, Adrien Clément, qui a livré une saison remarquable avec Marchin, devrait selon toute vraisemblance décrocher ce Top 6. Enfin, en provinciale 3, le duel entre Didier Schwindt et Damien Benit vaudra le détour.

Le Top 12 dès le 1er mai

Le Top 12, lui, se tiendra ce lundi 1er mais dans les installations de Patapongistes. Là, ce seront les 36 meilleurs pongistes qui en découdront de la P4 à la P6. En q uatrième provinciale, le trophée devrait tomber dans l’escarcelle d’un Marchinois. En cinquième provinciale, Gabriel Vanvillers, auteur de 90% de victoires cette saison, part largement favori. Enfin, en sixième provinciale, on voit mal comment le titre pourrait échapper à un membre de Bettincourt. "On attend, là aussi, pas mal de monde", assure Michel Heineische, le président des Patapongistes.