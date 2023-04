Football (P4C) : Frédéric Saint-Rémy ne sera plus le T1 de Limont B la saison prochaine

Petit événement, ce vendredi 28 avril, avec l’annonce du départ de Frédéric Saint-Rémy. Le coach de Limont B ne s’installera plus sur son petit banc puisqu’il a décidé de se recentrer sur sa vie de famille. "C’est un choix qu’on respecte, explique Eric Papy. Frédéric est présent au club depuis une dizaine d’années et on ne peut que le remercier pour tout le travail réalisé."