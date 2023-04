Football (P4B): le champagne est au frais à Templiers-Nandrin B

D’autant que Templiers-Nandrin B s’est installé sur la première marche du podium depuis la première journée de championnat. Seuls Croatia Wandre, en P3C, et Thisnes, en P3A, font aussi bien en province de Liège avec une seule petite défaite au compteur. "Notre saison est juste exceptionnelle. Jamais je n’aurais imaginé un tel championnat, poursuit le coach. Avec des joueurs venant à 99% de Templiers et une prime de match à 5 euros la victoire, ce titre serait inespéré surtout quand on voit les grosses cylindrées présentes dans notre série. Je pense notamment à Marchin qui a la chance d’avoir un budget de fou et des joueurs connus dans toute la province. Notre force, c’est le groupe. Nous sommes une équipe de potes. Chaque week-end, on veut juste prendre un maximum de plaisir."

Relégué la saison dernière en P4, Templiers-Nandrin B n’a jamais été aussi proche d’un retour en P3, un peu moins de douze mois après sa culbute.

Arbitre: Theocharis Theodoridis

TEMPLIERS-NANDRIN B: Gruslet est suspendu alors que Wagner et Castagne sont blessés. Le reste du noyau est disponible.