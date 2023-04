Football (P2A): vers un test-match Huccorgne-Amay?

Ce cas de figure bénéficie d'un faible pourcentage de chance de se produire mais il existe. Les deux concurrents dans la lutte pour le maintien en sont pleinement conscients. "Cela fait déjà deux semaines que nous suivons en direct l'évolution du score à Amay parce que notre sort dépend en partie du sien et ça sera donc encore forcément le cas ce dimanche, intervient Eric Heine dont l'équipe a loupé le coche la semaine dernière face à Huy. Il nous fallait un point mais nous sommes passés totalement à côté de notre sujet. Et ce de manière incompréhensible car nous étions bien préparés et conscients de l'enjeu. Maintenant, c'est face au champion, à l'ogre de la série, que nous devons créer l'exploit d'arracher un point pour ne compter que sur nous-mêmes. Nos récentes bonnes prestations face à Ferrières et Seraing nous donnent de la confiance donc nous y jouerons le coup à fond."