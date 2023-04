Football (P2A) - "Une petite lueur d'espoir pour le tour final", assure Robin Pire (Braives) avant d'affronter Jehay

L'histoire du football est riche en rebondissements et c'est à cette glorieuse incertitude du sport que les Braivois restent accrochés. "Nous sommes conscients que battre Jehay sera déjà compliqué et que Seraing partira favori à Amay mais tant que cette petite lueur d'espoir existe, nous nous devons d'y croire, appuie le défenseur qui jouera à Templiers la saison prochaine et qui se remémore les bêtes points perdus. Le 7/12 réalisé face à Amay et La Clavinoise alors que nos concurrents réalisaient le carton plein a fait mal. Avec cinq points en plus, nous serions dans le Top 5."

Jehay, lui, y est. Il est même dans le Top 3 et son espoir est de boucler la saison sur le podium. "Ce qui nous permettrait de recevoir à l'occasion de la première journée du tour final", précise Antoine Melin. À ce propos, le jeune défenseur a-t-il une préférence? "Seraing car il est sans doute moins à l'aise sur herbe que sur son synthétique." On verra dimanche à 16h45 si son vœu est exaucé. En attendant, les Jehaytois doivent livrer une dernière copie. "Et nous souhaitons finir en beauté, annonce le transfuge de Wanze/Bas-Oha qui a rempilé rue Saule Gaillard. Ce ne sera pas évident car Braives est une belle équipe qui a encore un coup à jouer. Mais nous sommes dans une bonne dynamique et il n'entre pas dans les intentions de nous économiser en vue de la semaine prochaine. Jehay donne tout à chaque match. C'est l'esprit que nous a inculqué Philippe Gustin qui a fait de notre équipe une famille."

Et si la famille devait rejoindre la P1 au terme du tour final? "Personnellement, c'est une expérience que j'aimerais vivre", ponctue Antoine du haut de ses vingt ans.