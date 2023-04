Football - P1: Wanze/Bas-Oha veut terminer sa saison avec une dernière victoire

Malgré le ticket validé pour la D3 ACFF, les hommes de Jean-Yves Mercenier n’ont pas ralenti la cadence. La belle victoire 3-1 face à Hannut la semaine passée en est la preuve. Le déplacement à Melen sera loin d’être facile pour les Sucriers, mais ça serait l’occasion de ponctuer cette saison plus que réussie avec une dernière victoire. Pour le médian Sébastien Denorme, il faut les trois points pour bien finir. "Melen a encore clairement quelque chose à jouer, ça sera tout sauf facile. Nous, on veut finir la saison en beauté. On veut aller gagner là-bas" explique-t-il. La belle victoire face à la bande de Marco Crotteux a boosté Wanze/Bas-Oha. "Ça nous tenait vraiment à cœur de battre Hannut, surtout après l’élimination en coupe qui n’était pas vraiment méritée. Le groupe va très bien, on est confiant, mais, je le redis, ça ne sera pas facile" commente Sébastien Denorme. Le joueur de 22 ans revient sur sa saison. "Je ne m’attendais pas à avoir autant de temps de jeu, et un rôle aussi important dans cette superbe équipe. Je n’aurais pas cru qu’on compterait sur moi. En passant de P3 à P1, j’ai presque découvert un nouveau sport" confie le principal intéressé.