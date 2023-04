Football - P1: Pour Fize, il faut d’abord gagner avant de commencer à calculer

Dans les faits, les Fizois, actuellement septièmes, comptent un point de retard sur Aubel, deux sur Geer et trois sur Hannut. Quand on sait qu’Aubel reçoit Malmedy, troisième, et que Geer se déplace à Ster-Francorchamps, huitième et toujours en course également, l’espoir est permis. "Je dirais qu’on a une chance sur deux d’y aller. Il faut déjà gagner, ce qui ne sera pas évident, insiste Jean-Guy Eyckmans, qui sera absent ce week-end. Si on gagne, cela monte à 90% de chances. Il faut compter sur une victoire de Ster pour le dernier match de Vincent Heins. Il faut aussi voir ce dont a envie Malmedy car ils sont assurés de leur troisième place et de recevoir pour le premier match du tour final. Ne pas y être ne serait pas une déception car on ne s’attendait plus à être dans la course vu d’où on vient. Nous ne sommes seulement concernés par le tour final que depuis la semaine dernière. "

Mais avant de calculer, il faudra prendre la mesure d’une formation de Hombourg en pleine… bourre. "Ils sont dans une bonne spirale et vont jouer leur dernier match de la saison, d’autant plus à domicile. Mais nous, on n’a pas le choix: il faut gagner, un point c’est tout."

Arbitre: Maxime Poulain, assisté de Cosmin Ionut Negura et Kylian Maquinay.

FIZE: Firquet, Kuhne, Nzembo, Denruyter, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost, Ki Vieira, Licour, Wynants, Mignon, Erivelton, Gillard, Zielonka. Eyckmans est suspendu. Demaerschalk est en vacances.