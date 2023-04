Football - P1: Geer boucle encore la boucle à Ster

Nous sommes le huit mai 2022. Il y a quasiment un an jour pour jour, grâce à son partage 0-0 sur la pelouse de Ster-Francorchamps, Geer prolonge son bail en P1 pour une saison de plus. 355 jours plus tard, c’est de nouveau dans les environs du circuit que les hommes de Nicolas Henkinet jouent leur saison. Mais l’objectif est bien plus attrayant avec une possible qualification pour le tour final à la clé. "Nous avons 50% de chances d’y être, annonce Nicolas Henkinet, sans trop se mouiller. En théorie, j’en ai plus mais je ne regarde que mon match. Et un Ster-Geer, c’est du 50/50 car je pars du principe que les autres équipes vont faire le travail. Et j’ai envie qu’on aille chercher cette qualification par nous-mêmes. Cela fait quelques semaines que nous sommes sauvés par les circonstances. Maintenant, c’est à nous de prendre nos responsabilités. "