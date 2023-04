Football - P1: Anthony Formica, le facteur X de Hannut

Un tour final dont les Verts s’étaient brillamment extirpés l’an passé pour monter en P1 et dans lequel Anthony Formica avait brillé. Ça tombe bien, après avoir été éloigné des terrains durant près de six mois, l’ailier va retrouver les terrains ce week-end. "Cette pubalgie est tombée au mauvais moment, souffle-t-il. Même si je sais que je m’en vais à l’issue de cette saison, j’ai envie de partir sur une bonne note. J’ai repris les entraînements ce jeudi et je me suis bien senti. Être sélectionné par le coach, cela me fait très plaisir. Je vais prendre ce qu’on me donne car je manque de rythme. Avec une pubalgie, on ne peut pas faire grand-chose. Je suis vraiment content que le coach me reprenne. Je prends le temps de revenir. Le football, je ne l’ai pas perdu. Mais, physiquement, je pense que je suis seulement à 50% de mes capacités. Tout est une question de temps. "

Et il y a de grandes chances que le retour de "Fourmi" ne se limite pas à une seule apparition puisque les Verts vont, plus que probablement, poursuivre leur parcours à l’issue de la phase classique. "Aller chercher le tour final, ce n’était pas vraiment l’objectif numéro 1. On voulait surtout terminer dans la colonne de gauche. Mais on mérite d’aller au tour final, il faut tout donner pour ce dernier match, martèle Anthony Formica. En tout cas, j’espère que ça ira ce dimanche au niveau de la douleur car j’ai envie d’être là pour un éventuel tour final. Et pourquoi ne pas amener le club au niveau national ? Ce serait extraordinaire de décrocher deux montées en deux ans."

Certes, Hannut n’en est pas encore là. Mais décrocher un tour final pour un promu dans l’élite provinciale n’en serait déjà pas moins beau.

Arbitre: Thibault Picard, assisté de Georges Hiligsmann et Pino Spatocco.

HANNUT: Racz, Adrovic, Dreze, Cwynar, Javaux, Crotteux, Lo Presti, Geuns, Misse Misse, Cossalter, N.Henrot, Njoya, Leloux, Bucur, Formica. Père et Ouchan sont suspendus.