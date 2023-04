Titre

Elsaute est déjà champion et sera accompagné par Wanze/Bas-Oha en D3 ACFF.

Tour final

– Malmedy est assuré d’y être.

– Hannut n’a besoin que d’un nul pour être qualifié. En cas de défaite, de victoire d’Aubel et de succès de Fize et Ster, ces deux derniers seraient à égalité avec Hannut et les trois formations devraient être départagées via la différence de buts (+12 pour Hannut, -1 pour Fize et +12 pour Ster). Une autre possibilité de "trio" pourrait se former entre Hannut, Geer et Fize si les Verts perdent, que les Bleus partagent et que les Sang et Marine s’imposent (+12 pour Hannut, +6 pour Geer et -1 pour Fize).

– Pour faire partie de la fête, Geer doit s’imposer. En cas de partage, il faut espérer qu’Aubel et Fize ne s’imposent pas. Si Geer partage, et qu’Aubel et Fize gagnent, un test-match sera organisé entre Geer et Fize. Si Geer s’incline à Ster-Francorchamps, les Geerois doivent espérer qu’Aubel et Fize ne s’imposent pas. Si tel est le cas et qu’Aubel partage, un test-match sera organisé entre Geer et Aubel.

– Fize sera qualifié en cas de victoire alors qu’Aubel ou Geer ne s’impose pas, à condition que Ster ne gagne pas non plus. Si les Sterlains s’imposent contre Geer et qu’Aubel ne gagne pas, Fize et Ster seraient qualifiés. En cas de match nul, les Fizois doivent espérer une défaite d’Aubel et de Ster. Dans ce cas un test-match serait disputé entre Aubel et Fize pour la dernière place. Si Ster partage également, Aubel, Fize et Ster seraient départagés à la différence de buts (+9 pour Aubel, -1 pour Fize et +12 pour Ster).

Maintien

Faimes est d’ores et déjà condamné.

Provinciale 2A

Titre

Flémalle est déjà champion.

Tour final

– Momalle, Jehay et Ferrières sont assurés d’y être.

– Seraing Athlétique n’a besoin que d’un match nul face à Amay.

– Si Braives bat Jehay et que Seraing Athlétique perd à Amay, il y aura un test-match entre Braives et Seraing pour savoir qui sera le dernier participant.

Maintien

– La Clavinoise est d’ores et déjà condamnée.

– Huccorgne n’a besoin que d’un point à Flémalle pour assurer son maintien.

– Si Amay gagne et que Huccorgne subit une lourde défaite, Amay pourrait repasser devant, et se sauver grâce à la différence de buts. Ce qui semble compliqué étant donné qu’Amay possède un average de -42 et Huccorgne de -27.

Provinciale 3A

Titre

Thisnes est déjà champion

Tour final

– Strée et Couthuin sont sûrs d’y être.

– Le vainqueur, s’il y en a un, d’Oleye-Lensois participera à la fête. Les Oleyens n’ont, par ailleurs, besoin que d’un nul.

– Si Oleye perd et que Vyle-Tharoul gagne, il y aurait un test-match entre les deux équipes.

– Si Vyle-Tharoul bat Stockay B, et que Lensois ne fait pas mieux qu’un nul, Vyle-Tharoul jouera le tour final.

– Si Thisnes perd des points face à Fraiture Sports, et que Wanze/Bas-Oha B gagne, alors ces derniers remporteront la tranche et disputeront le tour final. Une tranche que Couthuin et Crisnée, qui possèdent une unité de moins, peuvent encore remporter.

– Si Lensois et Vyle-Tharoul perdent, et que Oreye gagne, il y aurait un test – match entre Oreye et Lensois. Dans le même cas où Vyle-Tharoul partage, les trois équipes seraient à égalité et seraient dès lors départagées à la différence de buts (+41 pour Lensois, +22 pour Vyle-Tharoul et +21 pour Oreye).

Maintien

– Fraiture Sports est condamné.

– Villers n’a besoin que d’un point pour se sauver.

– Si Villers perd et que Racour gagne, alors Villers descend en P4.

Provinciale 4A

Titre

Geer B est déjà champion.

Tour final

– Faimes B, Limont et Jehay B en seront.

– Vaux-Borset est bye ce week-end et doit espérer une défaite de Haneffe face à Lensois B, et un faux pas d’Engis contre Couthuin B.

– Si Haneffe perd et que Engis B ne fait pas mieux qu’un nul, il y aura un test-match entre Vaux-Borset et Haneffe.

– Si Haneffe s’impose, il sera au tour final.

– Si Engis gagne et que Haneffe perd, Engis sera au tour final.

– Si Engis gagne et que Haneffe partage, il y aura un test-match entre les deux équipes.

Provinciale 4B

Titre

– Si Templiers/Nandrin B gagne, il sera champion.

– Si Templiers/Nandrin B ne s’impose pas et que Marchin gagne, Marchin sera champion.

Tour final

– Anthisnes, Hamoir B et Oneux sont sûrs d’être au tour final et seront accompagnés par Marchin ou Templiers/Nandrin B.