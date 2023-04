Football - D3 ACFF B: Nicolas Pire entre les perches pour la fin de l’histoire du RFC Huy

Et pour cette occasion, le staff hutois a décidé de titulariser Nicolas Pire. "Je suis arrivé à Huy alors que ma carrière était déjà finie, c’était plus un projet d’entraîneur. J’ai 0 stress avant cette rencontre. J’ai juste un peu d’appréciation au niveau physique avec mes problèmes de dos. J’espère que ça tiendra le coup, mais je ne prendrais aucun risque" confie le portier expérimenté.

Quant à l’adversaire de dimanche, le gardien de Huy est logiquement un peu dans le flou. "C’est assez bizarre leur situation, on est un peu dans l’inconnu. On ne sait même pas qui ils vont aligner" commente-t-il. Pour son dernier match sous les couleurs de Huy, Nicolas Pire espère évidemment une clean sheet. "C’est sûr que d’avoir 0 goal encaissé, ça serait bien. Mais ça va dépendre de notre mentalité, on sera dans un jour de fête. Et je n’ai plus joué depuis un certain temps, je ne veux pas faire une grosse boulette" commente le principal intéressé.

Un dernier jour de fête avant la fin de saison, et surtout la fin du club de Huy. "J ’espère qu’on fera la fête avant et après (rires). On va à Givry pour gagner, c’est sûr, on veut terminer la saison de la meilleure des façons en rentrant avec les trois points, explique Nicolas Pire. Mais on va jouer sans aucune pression."

Axel Marchand, le bras droit de Manu Papalino, explique ce qui est prévu du côté de Huy. "On a un car à notre disposition. On reprend tout le groupe, tout le monde viendra avec nous. On verra pour la compo sur place. Mais on a envie de donner du temps de jeu à ceux qui n’en ont pas beaucoup eu et qui, malgré ça, sont restés sérieux et appliqués jusqu’à la fin" explique-t-il. Un dernier match à l’allure festive pour les Hutois.

Arbitre: Franck Tano assisté de Bilal El Aayachi Agarbi et de Redouan Touzghar

HUY: Tout le groupe sera repris, la sélection se fera sur place.