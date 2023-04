Football (D2 ACFF): Youssef Guilmi veut partir la tête haute de Hamoir

Les Rats ont en effet connu une saison délicate. On n’avait d’ailleurs pris l’habitude de voir Hamoir en haut de l’affiche. "Malheureusement, le décès de Monsieur Finocchio (NDLR: Nicolas Finocchio, le président des Rats décédé le 10 janvier dernier) n’a pas été facile à digérer. Durant quelques semaines, on n’avait plus la tête au football. Et puis, on a joué avec la malchance lors de certaines rencontres… poursuit l’ancien joueur de Verlaine qui n’a pas livré la meilleure saison de sa carrière. Je ne me suis pas encore remis totalement de ma blessure aux ligaments croisés encoure l’année passée. Je ne pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps."

Il n’empêche que l’avant, qui comptabilise 1034 minutes de temps de jeu cette saison, entend finir son parcours à Hamoir de la plus belle des manières.

"Je me dois de remercier le coach et l’ensemble du comité. Ce sera la fin d’un cycle à Hamoir et je n’ai pas envie de bâcler ces trois derniers matchs, glisse celui qui portera la vareuse de l’Union Hutoise dans les prochains mois. Bien sûr, j’aimerais que Solières se sauve même si ce ne sera pas évident. Maintenant, si je dois évoluer en D3 ACFF la saison prochaine, je ferai tout pour remonter l’année d’après. Quand je donne ma parole, elle est sacrée et je ne reviens pas là-dessus."

Hamoir va ainsi perdre l’un de ses meilleurs éléments dans les prochaines semaines. Un garçon aux qualités exceptionnelles qui ne cesse d’être respecté partout où il est passé.

Arbitre : Michael Massaki, assisté de Luciano Presburgo et Guillaume Gevar.

HAMOIR : tout le monde est disponible pour ce long déplacement.