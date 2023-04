Football (D2 ACFF) - Quentin Ronvaux: "On vise le 9 sur 9"

Le maintien était l’objectif initial pour Stockay en début de saison. Chose faite depuis un bon petit bout de temps. La fin de championnat n’a donc plus spécialement d’enjeu pour les Rouge et Noir, mais ce n’est pas pour autant qu’elle sera bâclée. "Il nous reste trois matchs, on veut tout gagner. C’est l’objectif qu’on s’est fixé, on vise le 9 sur 9. Il n’y a plus de pression à se mettre, confie le défenseur Quentin Ronvaux. L’objectif du maintien est acquis depuis quelque temps. Maintenant, on veut juste prendre un maximum de plaisir." Malgré les départs, et le fait qu’il n’y aura pas de tour final peu importe les prochains résultats, tous les joueurs de Stockay restent focus à 100%. "Tout le monde est concentré à fond. On joue comme s’il restait quinze matchs. J’ai même du mal à me dire que ce sont les trois derniers matchs de la saison. On s’entraîne tous bien et à 100%. Personne n’a la tête ailleurs" explique le back gauche de Stockay.